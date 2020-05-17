Maltepe’de askeri alanda yangın çıktı

Maltepe Esenkent’te bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Dikimevi Müdürlüğü’nde bulunan 2 katlı kademe binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Ataşehir’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

DHA