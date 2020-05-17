Türkiye Maltepe’de askeri alanda yangın çıktı

Maltepe’de askeri alanda yangın çıktı

Türkiye

Maltepe’de askeri alanda yangın çıktı

Maltepe’de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Dikimevi Müdürlüğü’nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

17 Mayıs 2020, Pazar 01:50 Son Güncelleme:
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Maltepe Esenkent’te bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Dikimevi Müdürlüğü’nde bulunan 2 katlı kademe binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Ataşehir’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

DHA

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