Türkiye Maltepe’de karla kaplanan yollarda araçlar kaydı

Maltepe’de karla kaplanan yollarda araçlar kaydı

Türkiye

Maltepe’de karla kaplanan yollarda araçlar kaydı

İstanbul Maltepe’de sokak aralarında ilerlemek isteyen sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kayarken, bazı sürücüler de araçlarıyla zikzak çizerek ilerlemeye çalıştı.

21 Ocak 2022, Cuma 21:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışı başladı. Maltepe’de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gülsuyu Mahallesinde karla kaplanan ara yollar üzerinde araçlarıyla ilerlemekte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri yolda kayarken, bazıları da araçlarıyla zikzak çizerek ilerlemeye çalıştı.

Araç sürücüsü Eyüp Oral, "İstanbul’da beklediğimiz kar başladı. Araçlar yolu çıkmakta zorlanıyor. Burası yüksek kesim olduğu için yağış daha fazla hissediliyor" dedi.

İHA

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