Malulen emeklilik nedir? Malulen emeklilik şartları nelerdir?

SGK tarafından sağlık durumu çalışmasına müsaade etmeyen kişiler için tanınan malulen emeklilik hakkı, çalışamadıkları sürede maddi geçimlerini sağlamaları için vatandaşlara verilen bir destektir. Malulen emeklilik şartları ise şöyle oluşur:

Malulen emekli olacak kişinin bağlı olduğu sigorta kapsamı (4A, 4B ve 4C) fark etmeksizin en az 10 yılı geçmiş olmalıdır. 10 yıl içerisinde minimum prim ödemesi ya da hizmet süresi 1800 günü tamamlamış olmalıdır.

Onaylı sağlık kurulları tarafından yüzde 60 veya üstü güç kaybı olduğuna karar verilmelidir. Bu durum, işe başladıktan sonra meydana gelmiş olmalıdır.

4A çalışanının işten ayrılması, 4B çalışanının ticari etkinliğinin sona ermesi ve prim borcunun bulunmaması, 4C çalışanının ise yine görevinden ayrılması gerekir.

Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor?

• Kanser

• Epilepsi

• Demans

• Beyin tümörleri

• Parkinson

• Serebral palsi

• Multiple Skleroz (MS)

• Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

• Şizofreni

• Bipolar bozukluk

• Görme azlığı

• Retina kanamaları

• Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

• Anemi

• Kol, bacak gibi organ kaybı

• Behçet hastalığı

• Gastrointestinal kanamalar

• Karaciğer sirozu

• Karaciğer nakli

• Kalp yetmezliği

• Kalp kapak hastalıkları

• Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

• Solunum sistemi hastalıkları

• Kalp nakli

• Böbrek nakli

• Akciğer nakli

• Tüberküloz

• AIDS



