Mama kabının boyutu kritik önem taşıyor (Kedilerden bıyık stresi)

Kedinizin komik yüz kılı olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Fakat sakallı bir hipsterdan farklı olarak, kedilerin bıyıklarının uzun olmasının bazı nedenleri var. Kedilerin bıyıkları ya da "dokunsal kıllar" çevresel bir tarama sistemi olarak işlev görür. Live Science'a göre, bıyıklar bir kedinin karanlıkta gördüğünü, "dar bir alana sığıp sığamayacağını ölçmek" ve "hava akımlarındaki değişiklikleri tespit etmek" için ve onu "yaklaşan tehlikeler" konusunda dikkatli olmasına yardımcı oluyor.Peki, bunun kedinin yemek kasesiyle ne alakası var? Kedi bıyıklarının folikülleri, sinirler ve duyusal hücreler ile yüklü kas dokusuyla çevrili olup, onları çok, çok hassas hale getirir. O kadar hassas ki, Today I Found Out isimli platform, “kedilerin nesneyi tespit etmek için bıyıklarıyla temas etmelerine gerek yok” şeklinde durumu açıklıyor.

Şimdi, mama kasesine gidelim. Kedinizin beslenme kabı bıyıklarının genişliğinden daha küçük olduğunda, hassas kılları sürekli mama kabının kenarlarına çarpar. Kediniz acı ya da rahatsızlık hissetmek istemediği için yemeğini reddedebilir. Bu durum da bıyık stresi denilen bir rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kedinizin bıyık stresi yaşadığını nasıl anlarsınız?

Birçok kedi, yiyeceklerini zemine dökerek yer. Bazı kediler de yiyecek istediklerinde daha titiz davranacak, ardından kaseleri dolunca protesto ederek miyavlamaya devam edecekler. Bu durumda anlaşılması gereken mesele şu; Kediler bıyıklarını çok küçük tabaklarda zorlamak istemiyorlar.

Bu nedenle kedilerin mama kaplarının büyüklüğüne dikkat etmek gerekir. Çok küçük mama kabı kullanmaktansa, geniş bir yemek tabağı bile kullanabilirsiniz.

Kedileri beslerken yapılan 6 hata

Mama kabına sürekli mama koymak.

Kedinin beslenme alanının evin işlek bir yerinde olması.

Çok fazla ödül maması vermek.

Mama türünü sıklıkla değiştirmek.

Kediyi sütle beslemek.

Kediyi sadece vegan mamayla beslemek.

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