Mama sandalyesi nasıl temizlenir?
Bebekler oturmaya alıştıktan sonra ve ek gıdaya geçildiğinde yemek yedirirken ister istemez etrafın biraz kirlenmesine sebep olunabiliyor. Özellikle BLW yöntemiyle yemek yiyen bebeklerin mama sandalyesinin hemen hemen her yeri kirlenebilir. Mama sandalyesi nasıl temizlenir öğrenmek istiyorsanız "mama sandalyesi nasıl temizlenir" haberimize göz atın.
Bebeğiniz artık yavaş yavaş büyüyor ve gün geçtikçe farklı ek gıdalar almaya başlıyor. Ek gıda alan bebeklerin mama sandalyeleri oldukça pislenebiliyor. Bebeğinizin mama sandalyesini temizlemek için bilgi almak istiyorsanız "mama sandalyesi nasıl temizlenir" detaylar haberimizde.
Mama sandalyesi nasıl temizlenir?
- Bebeğinizin her öğününden sonra nemli bir bezme mamalar kurumadan sandalyesini silin.
- Bebek sandalyesinin tepsi kısmını kirlendiğinde çıkartıp bulaşık sabunuyla temizleyin ve ılık suyla yıkayın.
- Bebeğinizi mama sandalyesinden kaldırdığınızda kalan kırıntıları elektrikli süpürge hortumuyla çekin.
- Silmekte zorluk çektiğiniz yerlerde pamuklu çubuk veya kürdan ucuna bezi takıp silebilirsiniz.
- Bebeğinizin mama sandalyesini silerken kimyasal temizleyiciler yerine sirke, karbonat gibi doğal ürünler kullanmayı tercih edin.
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