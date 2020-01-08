Mama sandalyesi nasıl temizlenir? Bebekler oturmaya alıştıktan sonra ve ek gıdaya geçildiğinde yemek yedirirken ister istemez etrafın biraz kirlenmesine sebep olunabiliyor. Özellikle BLW yöntemiyle yemek yiyen bebeklerin mama sandalyesinin hemen hemen her yeri kirlenebilir. Mama sandalyesi nasıl temizlenir öğrenmek istiyorsanız "mama sandalyesi nasıl temizlenir" haberimize göz atın.