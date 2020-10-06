Mamak Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mamak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" denildi.

Kadro derecesi 7/8/9 olan 30 zabıta, derecesi 10 olan 20 zabıta alınacağı açıklandı. KPSS'den ise en az 70 puan şartı arandı.

Adayların gerekli belgeleri Mamak Belediyesi Hidayet TÜRKOĞLU Kapalı Spor Salonu Durali Alıç Mh. 991. Sokak Mamak/ANKARA adresine teslim etmeleri gerekiyor.

İlan detayları ve istenen belgelere ise buradan ulaşabilirsiniz.



