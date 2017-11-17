Mamaya geçiş döneminde bebek ürünleri değişiyor



Bebeklerin minik ellerine özel mama kaşığı

Anne sütüyle beslenmeyi tamamlayan bebeklerin mama dönemine geçişini kolaylaştıracak ürünler anneler için oldukça önemli. Wee Baby, annelerin bu döneme daha rahat uyum sağlayabilmeleri için onlara ve bebeklerine kolaylık sağlıyor. İki bölmeli yarı akışkan yiyeceklerin birbirine karışmasını engelleyen Wee Baby Mama Kabı, yiyecekleri muhafaza ederek taze tutuyor ve bebeklerin rahat bir şekilde beslenmesini sağlıyor. Kapağı kapatıldığında çanta da taşınabilen mama kabı yolculuk için de ideal.Wee Baby ikili silikon yumuşak uçlu mama kaşığı ve üçlü PP sert uçlu mama kaşıkları, mama ile beslenen bebeklerin minik ellerine ve hassas ağız yapılarına göre özel tasarlanmış bebek yardımcı ürünlerinden. Farklı renklerdeki tasarımlarıyla bebeklerin ilk yemek atıştırmayı öğrenme dönemlerinde, bebeklerin tutma ve kavrama yeteneğini geliştirmesine yardımcı oluyor ve kendi kendilerine yemek yemeye teşvik ediyor. Wee Baby Çatal Kaşık Saklama Kabıyla da gittiğiniz her yere kaşıkları da rahatlıkla taşıyabileceksiniz.