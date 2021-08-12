Mame Thiam yeni takımına imza atmak üzere
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mame Thiam'ın yurt içinden talipleri vardı. Thiam, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı ve son aşamaya gelindi. En yakın aday Antalyaspor.
12 Ağustos 2021, Perşembe 11:09 Son Güncelleme:
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Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını yürüten Mame Thiam, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Senegalli yıldıza Antalyaspor ve Konyaspor talip oldu.
Başka takımlar da Thiam ile ilgileniyor fakat golcü oyuncunun bu iki ekipten birini tercih etmesi bekleniyor. Antalya’nın teknik patronu Ersun Yanal’ın bu transfer için Ali Koç ile bir görüşme yaparak kolaylık sağlanması için ricada bulunacağı öne sürüldü. Thiam, geçen sezon 34 resmi maçta 8 gol atıp, 4 asist yapmıştı.
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