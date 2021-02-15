Bir dönem Inter ve Juventus tarafından transfer edilen Mame Thiam, sarı-lacivertli takımda kariyerinin en özel günlerini yaşıyor. Çizme’de oynarken Brezilyalı futbolculara benzetilerek ‘Maminho’ denilen Senegalli forvet bu sezon attığı kritik gollerle takımına hayat veriyor.

Thiam bir dönem dünyaca ünlü konsol oyunu Pro Evolution Soccer (PES) tarafından da hem forma ismi hem de oyun isminde Maminho olarak kayıt edilmişti.