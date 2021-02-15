Fenerbahçe’ye bonservissiz gelen, 6 gol ve 2 asistle takımın en verimli isimlerinden olan Senegalli yıldız, sadece takımı zirve yarışında tutmakla kalmadı, kulübe ülkesinden birçok taraftar kazandırdı.
Sabah'taki haberde, Mame Baba Thiam'ın, sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir isim olduğu yazıldı. Ülkesi Senegal'de kendi adına kurduğu bir vakıfta çocuklara yardımcı oluyor. Vakıf onlarca çocuğa İslam ve bilim eğitimi veriyor. Thiam ayrıca Senegal'e gönderdiği formalarla çocuklara F.Bahçe sevgisini aşılıyor. Onun gol attığı maçlarda Senegal'de büyük coşku yaşanıyor.
Bir dönem Inter ve Juventus tarafından transfer edilen Mame Thiam, sarı-lacivertli takımda kariyerinin en özel günlerini yaşıyor. Çizme’de oynarken Brezilyalı futbolculara benzetilerek ‘Maminho’ denilen Senegalli forvet bu sezon attığı kritik gollerle takımına hayat veriyor.
Thiam bir dönem dünyaca ünlü konsol oyunu Pro Evolution Soccer (PES) tarafından da hem forma ismi hem de oyun isminde Maminho olarak kayıt edilmişti.
19 maçta 6 gol atan Senegalli yıldız, toplamda 18 puana direkt etki etti. Tecrübeli oyuncunun gol attığı 6 maçta da Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Attığı 6 golü de maçların ilk yarısında bulan 28 yaşındaki futbolcu, hem takımın en skorer ismi oldu hem de forvetler arasında öne çıkarak sürpriz yaptı.
Son 11 haftada 1 kez yenilen Fenerbahçe’de Mame Thiam’ın etkisi bir kez daha dikkat çekti. Senegalli yıldız son 11 maçta sadece Galatasaray derbisinde süre alamazken, Thiam’sız sarı-lacivertliler sahadan yenilgiyle ayrıldı. Thiam’ın olduğu bu süreçte 10 maçta ise 9 galibiyet, 1 beraberlik geldi.