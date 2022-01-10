Mame Thiam'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un, Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nda bulunan futbolcusu Mame Thiam'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
10 Ocak 2022, Pazartesi 20:57 Son Güncelleme:
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Senegal Milli Takım kadrosunda yer alan Mame Thiam'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor maçının ardından ülkesine giden Mame Thiam, Milli Takım kampına dahil olmuştu.
İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)
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