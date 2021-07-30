Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den vatandaşlara yardım kampanyası uyarısı
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediyenin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını duyurdu.
30 Temmuz 2021, Cuma 10:50 Son Güncelleme:
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İşte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in paylaşımı:
“Manavgat’a yardım kampanyası” adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik. Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim.
https://twitter.com/sukru_sozen/status/1420995001186721793
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