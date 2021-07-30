







İşte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in paylaşımı:

“Manavgat’a yardım kampanyası” adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik. Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim.







