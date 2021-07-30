Türkiye Manavgat, Marmaris, Adana yangınlarında son durum 30 Temmuz: Yangınlar devam ediyor mu?

Manavgat, Marmaris, Adana yangınlarında son durum 30 Temmuz: Yangınlar devam ediyor mu?

Türkiye

Manavgat, Marmaris, Adana yangınlarında son durum 30 Temmuz: Yangınlar devam ediyor mu?

Türkiye’de herkesin gözü son iki günde çıkan yangınlarda. Birçok noktada birden çıkan yangınlar, tüm vatandaşları büyük üzüntüye boğdu. Yangınlar, sadece ormanlık alanlara değil, yerleşim yerlerini de zarar verdi. Peki, yangınlar devam ediyor mu? Kaç yerde yangın var? 30 Temmuz Manavgat, Marmaris, Adana yangınlarında son durum…

30 Temmuz 2021, Cuma 09:37 Son Güncelleme:
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Manavgat, Marmaris, Adana yangınlarıyla birlikte birçok noktada çıkan yangınlar tüm vatandaşlarda büyük üzüntüye neden oldu. Ülkenin dört bir yerinde yaşayanların kalbi bugün yangın yerinde atıyor. Gündemin en önemli konusu ise yangınlardaki son durum oldu. Peki, yangınlar devam ediyor mu söndü mü? İşte 30 Temmuz Manavgat, Marmaris, Adana ve diğer yerlerdeki yangınlarda son durum…


YANGINLAR DEVAM EDİYOR MU?

Yangınlardaki son durumla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Pakdemirli paylaşımında Antalya, Adana, Muğla, Osmaniye ve Mersin başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının devam ettiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin yaptığı paylaşımında

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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