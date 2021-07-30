Manavgat, Marmaris, Adana yangınlarıyla birlikte birçok noktada çıkan yangınlar tüm vatandaşlarda büyük üzüntüye neden oldu. Ülkenin dört bir yerinde yaşayanların kalbi bugün yangın yerinde atıyor. Gündemin en önemli konusu ise yangınlardaki son durum oldu. Peki, yangınlar devam ediyor mu söndü mü? İşte 30 Temmuz Manavgat, Marmaris, Adana ve diğer yerlerdeki yangınlarda son durum…





YANGINLAR DEVAM EDİYOR MU?

Yangınlardaki son durumla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Pakdemirli paylaşımında Antalya, Adana, Muğla, Osmaniye ve Mersin başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının devam ettiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin yaptığı paylaşımında

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." ifadelerini kullandı.