Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, altıncı gününe girdi. Yangınlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgedeki çalışmaları koordine ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise söndürme çalışmalarını koordine etmek üzere bir başka yangın bölgesi Marmaris'e geçti.

GÜNDOĞMUŞ'TA 7 MAHALLE TEHDİT ALTINDA

Altıncı günde Manavgat'ta Çardak Mahallesi Beydiğin mevkisi, Yaylaalan, Tilkiler, Sevinç ve Ahmetler Köyü'nün Akseki bölümünde devam eden yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. 29 mahallesi bulunan Gündoğmuş'un kırsaldaki 7 mahallesi de alevlerin tehdidi altında. Ortagonuş Mahallesi tamamen yanarken, Ümütlü, Senir, Çayırözü ve Narağacı mahalleleri tedbir amaçlı tamamen boşaltıldı. Çayırözü ve Narağacı'nda yalnızca yetişkin erkekler kaldı. İlçe merkezine güvenli bir noktada oluşturulan 70 konut, ilçe merkezinin tahliyesi halinde kullanılmak üzere hazırlandı.

'GÜNDOĞMUŞ YANARSA BATI TOROSLAR YANAR'

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, sabotaj idddialarını değerlendirdi. İlçe ve çevresinde meydana gelen yangında yaşamını yitiren olmadığını belirten AK Partili Özeren, "Vatandaşımız panik yapmasın. Helikopter ve uçak sayısı artırılacak. Yangına hızlı şekilde bugün müdahale edilecek. Yangınla ilgili vatandaşlarımız günlerdir nöbet tutuyordu. Kimse gelip burada sabotaj ateşi yakmamıştır. Yangının Ermenek ve Oymapınar barajları arasındaki yüksek gerilim nakil hattında rüzgar kaynaklı kıvılcım oluşup çıktığını düşünüyoruz. Savcılık bununla ilgili soruşturma yürütüyor. Gündoğmuş'un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız" diye konuştu.

AHMETLER'DE TIRMIKLI MÜCADELE

Yangın tehdidi altındaki Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde oturanlar, tırmıklarla gün boyu tampon bölge oluşturmak için mücadele etti. Kırsal alandaki bir mahalle olan Ahmetler'deki köylülere, Manavgat ve Antalya'da yaşayanlar da gelerek destek verdi. Mahalleye 2,5 kilometre kadar yaklaşan ormanlık alandaki yangının önünü kesmek isteyen mahalleli, sabah saatlerinden itibaren ormanla köy arasında tampon bölge oluşturmak için 40-50 metre genişliğindeki çalılık alanı tırmıklarıyla temizlemeye çalışıyor.

TIRMIKLA TAMPON BÖLGE

Gebece tarafındaki yangının Ahmetler'e doğru ilerlediğini belirten köy halkından eğitimci Mustafa Koç, 'tahliye edin' denilmesine rağmen, halkın köyü terk etmediğini ve birlikte tampon bölge oluşturulması kararı alındığını açıkladı. Bu kapsamda hem köyde ikamet edenler hem de köy dışındaki Ahmetlerliler ile 'Tırmığını al da gel' diye başlattıkları kampanyaya destek veren gönüllülerin katılımıyla, ormanlık alanla yerleşim merkezi arasındaki çalılık, makilik yanabilecek bölgede, 40-50 metrelik tampon bölge oluşturarak yangının önünün kesilmesi hedefleniyor.

KADINLAR ÖN CEPHEDE

Ormanlık alandaki yangının söndürülmesi çalışmalarına köylülerin destek verdiğini de anlatan Koç, "Köy halkı olarak hep beraber ortak kararla hareket ediyoruz. Bugün ormanlık anandaki yangına helikopterlerle de ciddi düzeyde söndürme desteği geldi. İnşallah ormanlık alanımız da kurtarılır. Bugün herkes çok yoruldu ama günün özetini bu görsellerde görebilirsiniz. Herkesin gönlünde yer eden Ahmetler'in kadınları köylerini terk etmedi ve yine ön safta cephedeydiler. Kadınlarımızla ve köylülerimizle bir kere daha gurur duydum. Ahmetler bugünkü kadar hiç kalabalık olmadı. Hiç tanımadığımız insanlardan, bölgelerden, belediyelerden destek yağdı. Herkese teşekkürler" diye konuştu.

ORMANA GİRİŞLER YASAK

Antalya Valiliği tarafından yayınlanan genelgeyle il genelinde ormanlık alana girişler, 30 Temmuz'da yasaklandı. Yangın riski nedeniyle alınan karara göre, 31 Ağustos'a kadar 'Antalya il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çerçevesinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır' kararı alındı. Bölgede yangınla mücadele eden ekipler, bu yasak kararına rağmen vatandaşların ısrarla piknik alanlarına girmeye ve mangal yakmaya çalıştığını, bunun da işlerini bir hayli zorlaştırdığını ifade etti. Diğer bir sıkıntının da tahliye kararı alınan mahalle ve köyleri, vatandaşların boşaltmamakta direnmesi olduğu kaydedildi.

BAŞKAN BÖCEK: BİZ YANIYORUZ, CİĞERİMİZ YANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şu an itibarıyla Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki olmak üzere 4 ilçede, 13 mahallede yangınların devam ettiğini açıkladı. Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında başlayan yangının söndürülemediğini belirten Başkan Böcek, "Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Tabi ki canlarımızı kaybettik, 7 vatandaşımız oldu kaybettiğimiz, onlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.

Manavgatlı hemşehrilerime başsağlığı diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 646 araç ve bin 767 personelimizle vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için 7/24 çalışıyoruz. Bunun yanında Orman Bölge Müdürlüğü ve yangın söndürme ekipleriyle iş birliğiyle devam ediyoruz. Ayrıca bakanlarımız burada. Manavgat siyaset üstü bir yer, içimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor, can kayıplarımız var ve binlerce ormanda yaşayan canlılarımız da yanıyor. Bu bakımdan gerçekten çok üzgünüz" dedi.

SU SORUNU YAŞANAN 69 MAHALLEDEN 2'Sİ KALDI

Su konusunda 69 mahallenin etkilendiğini, 73 jeneratörle halka su verebilmek için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece gündüz çalıştığını kaydeden Başkan Böcek, "Şu anda sayı 2'ye düştü ancak tabi artmaz anlamına gelmez. Önümüzdeki süreci en iyi şekliyle değerlendiriyoruz. Muhtarlar Derneği aracılığıyla bütün muhtarlardan gelen talepleri de yerine getirmeye hızla devam ediyoruz. Can kayıpları dedik; vatandaşlarımız ineklerini, küçükbaş hayvanlarını kaybetti. Onlarla ilgili bir taraftan tespitler yapılıyor, tespitleri yapılanları gömme işlemlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'ARTIK SÖNDÜRELİM'

Yangınların Gündoğmuş'ta çok hızlandığını açıklayan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Bunların da önleminin alınması için gereğini yapıyoruz ama uçaklar, helikopterler onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Hava şartları çok sıcak Antalya'mızda, bir taraftan da rüzgar dezavantaj ve hızla yangın devam ediyor. Bu süreçte 30 bin dekar faydalı-ekili alanlar da zarar gördü. Ayrıca 2 bin 800 yapı yandı. Geçmişte hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ağılları, 3-5 köy evi yanardı ama burada merkez de yandı. O bakımdan kurum kuruluş iş birliği içinde gereğini yapıyoruz. Hiçbir zaman buralarla ilgili de siyaset yapılmasını istemem zaten yapmadım, yapanları da istemem ama biz yanıyoruz, ciğerimiz yanıyor, Manavgat'ımız yanıyor. Artık bunu söndürelim, diye uğraşıyoruz. İnşallah Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

İLLERDEN DESTEK EKİPLERİ

Bütün Antalyalılar, büyükşehirler ile diğer il ve ilçe belediye başkanlarının telefonla aradığını da anlatan Böcek, "Hepsi personelleriyle İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Denizli, burada siyaset yok, bütün siyasi partilere mensup belediye başkanları ve hayırseverler arıyor. Onların yardımları için de teşekkür ediyoruz. Başta 191 personelle İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli, Konya, Kütahya gibi illerle beraber 107 araç, 286 personel var. Yani gerçekten bütün il-ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız herkes katkı koymak istiyor" diye konuştu.

YURT İÇİ- YURT DIŞI UÇAK VE HELİKOPTER ÇAĞRISI

Belediye olarak aşevinin bölgede olduğunu da anlatan Başkan Böcek, halka günde 2-3 öğün sıcak yemek ikramı yapmaya çalıştıklarını söyledi. Eksikleri ne varsa taleplerini gerçekleştirdiklerini ve yardımcı olduklarını belirten Böcek, "Yanıyoruz, inşallah bir an önce, bu yangını söndürelim. 4 ilçede toplam 13 mahallede devam ediyor ama biz bir an önce yangının söndürülmesini istiyoruz. 7/24, gece gündüz, itfaiye ekiplerimizle arazözlerle her şeyle söndürmeye çalışıyoruz ama uçaklar, helikopterlerle ilgili bir an önce herkesin, bütün büyüklerimizden yurt içi- yurt dışı her yerden bu konuyla ilgili tek amacımız, canlılar ölmesin yangınımız söndürülsün" dedi.

YANGINDA KRİTİK GÖREV 'ATEŞ KUŞLARI'NIN

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını, hala devam ediyor. Hem havadan hem de karadan müdahalenin sürdüğü yangın için Türkiye'nin birçok noktasından ekipler, destek için geldi. Rusya, Ukrayna, Moldova, İran ve Gürcistan'dan gelen helikopterler, yangınla mücadelede kolaylık sağlıyor. Helikopterler, yangın söndürme faaliyetlerine sabahın erken saatlerinde başlayıp, hava kararana kadar devam ediyor. Hava kararınca ikmal ve bakım için de 'yuva' denilen Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ne geliyor. Burada pilotlar dinlenirken, helikopterlerin ise bakım ve ikmalleri yapılıyor. Pilotlar, kendi aralarında Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ne 'yuva', helikopterlere ise 'ateş kuşu' diye hitap ediyor. 'Ateş kuşları' devasa görüntüleriyle pistte yer alıyor.

'HEDEF 3 GÜN İÇİNDE SÖRDÜRMEK'

Türk pilotlarla birlikte Rus ve Ukraynalı pilotlar da görev alarak yangınla mücadele ediyor. Denizli'den geldiğini belirten pilot Seyrani Girok, yer ve hava ekibinin canla başla çalıştığını söyledi. Yangının üstesinden geleceklerini belirten Girok, "Önceliğimiz insanların canlarını, evlerini kurtarmak. Ormanlarını da kurtarmak istiyoruz. 3 gün içinde yangınları tamamen söndürmek istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Adana ve Marmaris yangınını söndürüp buraya geldim. İnşallah bunu da söndüreceğiz" dedi.

SU TANKI 2,6 TON SU ALIYOR

Helikopterlerin su atışı yaptığı tankın içine çok sayıda kişi rahatlıkla girebiliyor. Büyük boyutlarda üretilen tank, helikopterin alt kısmına mekanizmayla bağlanıyor. Su doldurma havuzlarına giden helikopter, 2 bin 600 kilo suyu hazneye doldurup, yangın bölgesine geldiğinde tankın alt kısmından suyu bırakıyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yayımladığı meteorolojik değerlendirmede hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Günün en yüksek sıcaklıklarının Muğla'da 38-41 ve Antalya'da 40-43 dereceler civarında seyredeceğinin tahmin edildiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, "Hafta boyunca kıyı kesimlerde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" uyarısını yaptı.

Hava sıcaklıklarının 6 Ağustos'ta mevsim normallerine döneceği kaydedildi.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz" açıklaması yapıldı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangınını kontrol altına aldık. 13 su atar, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası, 4 bin 800 ormanın kahramanları görevde" denildi.

Mehmet ÇINAR- İbrahim LALELİ-Alparslan ÇINAR-Adem AKALAN- Aslı DURAN / DHA