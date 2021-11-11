Deniz kaplumbağalarının doğal yuvalama alanlarından, 65 kilometrelik Manavgat sahil bandında 2021 sezonunda, 2 bin 150 yuvadan çıkan 150 binin üzerindeki yavru caretta caretta, denize ulaştı.









DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yuvadan çıkan yavruların 1000'de 2'sinin ya da 3'ünün hayatta kalabildiğini, insan faktörüyle bu oranın 1000'de 1'e kadar indiğini belirtti.

Deniz kaplumbağalarının, sahillerde ateş yakılması, araç trafiği, havai fişek ve ışık gibi etkenlerden dolayı yaşama şansının düştüğünü anlatan Akyol, "Bunları engellemek için elimizden geleni yapıyoruz. Geçen seneye göre yuvalama sahamız 2'ye katlandı. Seneye de beklentimiz bunu ileri taşımak" dedi.

Geçen yıla göre 2 kat daha fazla yavrunun denize ulaştığını belirten Akyol, “DEKAFOK ekibi olarak 2021 yılı sezonunda çok iyi yerlere geldik. Sahilde caretta caretta bilgi gözlem merkezimizin olması, otellerimizin, kıyı şeridindeki bütün işletmelerimizin desteği, toplumumuzdan aldığımız destekle 2021 sezonunda 2 bin 150 yuvalama sahasından 150 binin üzerinde yavruyu gerçek evleri olan denizlere gönderdik" diye konuştu.

DHA- Ömer KARÇA