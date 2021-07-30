Türkiye Manavgat'ta evi küle döndü! Yaşadıklarını güçlükle anlattı

Manavgat'ta evi küle döndü! Yaşadıklarını güçlükle anlattı

Türkiye

Manavgat'ta evi küle döndü! Yaşadıklarını güçlükle anlattı

Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını yerleşim yerlerini de etkisi altına almıştı. Yangında evi küle dönen Süleyman Özcan yaşadıklarını anlatırken duygularına hakim olamadı. Yaşadıklarını CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever'e anlatan Özcan, 'Hiçbir şeyim kalmadı... O kadar çuvalım, 150 ton buğdayım, mallarım, 200 balya yonca eridi' dedi.

30 Temmuz 2021, Cuma 13:47 Son Güncelleme:
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Manavgat'taki yangında evi küle dönen Süleyman Özcan yaşadıklarını anlattı. Özcan, " Hiçbir şeyim kalmadı... O kadar çuvalım, 150 ton buğdayım, mallarım, 200 balya yonca eridi. Yangın olduğunda buradaydım, malları attım geldim ev tutuşmuştu. Hayvanları arabamla uzaklaştırdım. Ahır komple yıkıldı. 114 tane hayvanım vardı. Oğlak, koyun, kuzu, keçi... Hepsini kurtardım" dedi.

Özcan, evde sadece yengesinin olduğunu ve onu da kurtardığını ifade ederken "Sonra tekrar döndüğümde ev tutuşmuştu" dedi.


"PARAM DA YANDI GİTTİ"

Özcan, "Komşularım falan kimse kalmadı, tüm evler yandı. Bir yer bakacağız. Param da yandı gitti" ifadelerini kullandı.


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