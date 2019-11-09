Aşağı Hisar Mahallesi 4507 ve 4508 sokaklardaki vatandaşların evlerin bahçesinde ve Ebülfeyz Elçibey Parkında yabancı uyruklu bir kadının ilginç hareketlerde bulunduğu ve çevreyi rahatsız ettiği ihbarını değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Üzerindeki kıyafetleri çıkararak ortalıkta dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve bahçedeki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince önce karakola götürüldü. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda Çolaklı bölgesinde bulunan bir otelde tatil yaptığı belirlenen genç kadın karakoldan alınıp kaldığı otele teslim edildi.

Gitmek istemediğini söyledi, koşmaya başladı

2 gün sonra aynı mahalleden gelen şikayet üzerine olay yerine giden ekipler, yine aynı kadınla karşılaştı. Çelişkili bir şekilde konuşan genç kadın, pasaportunun alınıp bu mahalleye bırakıldığını, burada herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve gitmek istemediğini söyledi.

Genç kadının güvenliğinden de endişe eden polis, kadına yardım etmek isterken polislerden koşarak kaçmaya çalışan genç kadın polislerin ısrarlı takibi sonunda yakalanarak polis karakoluna götürüldü.

Pasaportu ve eşyaları kayıp

Gelen tercüman ile tartışan ve sağlık kontrolüne gitmeyi de kabul etmeyen genç kadın kimliği hakkında da bilgi vermedi. Genç kadının çantasında bulunan uçak biletinden İsveç uyruklu 26 yaşındaki Anna Julıa Nygren olduğu, 1 ay önce tatil için geldiği Manavgat’ta birkaç değişik otelde tatil yaptıktan sonra ülkesine dönmediği belirlendi. Genç kadının pasaportu ve diğer eşyalarının nerede olduğu belirlenemedi.

Ülkesine gönderilecek

Aşağı Hisar Mahallesinde evlerin bahçesinde ve parkta ilginç tavır ve davranışlarda bulunan ve vatandaşları endişelendiren İsveç uyruklu Anna Julıa Nygren, Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Cumhuriyet karakolu görevlileri tarafından hazırlanan evraklarla birlikte özel bir ekip eşliğinde ülkesine gönderilmek üzere Antalya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



