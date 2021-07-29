Türkiye Manavgat'taki yangında kahreden detay! Kapılar kilitli olduğu için yanarak can vermişler

Manavgat'taki yangında kahreden detay! Kapılar kilitli olduğu için yanarak can vermişler

Türkiye

Manavgat'taki yangında kahreden detay! Kapılar kilitli olduğu için yanarak can vermişler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi.

29 Temmuz 2021, Perşembe 22:04 Son Güncelleme:
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Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.

Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın, evin kapılarının kilitli olmasını şüpheli görünce otopsi istediğini belirten Kardaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından anne babasını toprağa vereceklerini söyledi.

İbrahim LALELİ / MANAVGAT (DHA)

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