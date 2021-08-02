Türkiye Manavgat'tan mucize haberi! 6 gün sonra canlı olarak bulundu

Manavgat'tan mucize haberi! 6 gün sonra canlı olarak bulundu

Türkiye

Manavgat'tan mucize haberi! 6 gün sonra canlı olarak bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangınının ilk gününde, Tahir Yılmaz'a ait ahır ve ev tamamen yandı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 21:55 Son Güncelleme:
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Altı gün sonra ekipler çöken ahır çatısının enkazını kaldırdığında, altında canlı bir keçi olduğunu gördü. Hayvana ilk müdahaleyi ekipte gönüllü çalışan veteriner hekim Hasan Gökhan Özhasenekler yaptı.

İlk aşamada su verilen ve oldukça susadığı gözlenen hayvan, serum ve yanık tedavisi uygulanarak, gözetim altına alındı.

DHA

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