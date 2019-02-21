Manchester City, 90'da güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City, Almanya deplasmanında Schalke'yi 90'da bulduğu golle 3-2 mağlup etti

21 Şubat 2019, Perşembe 01:35
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Manchester City, 90'da güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Schalke, Veltins Arena'da İngiliz takımı Manchester City'yi konuk ettik. Mücadeleye hızlı başlayan Ada ekibi, 18. dakikada Agüero'nun golüyle 1-0 öne geçti.

38. dakikada Alman ekibi Bentaleb'in penaltı golüyle eşitliği yakalarken, 45. dakikada Bentaleb'in penaltıdan ikinci kez fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

RÖVANŞ 12 MART'TA

68. dakikada City, Otamendi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, oyundan kopmadı.

85. dakikada Sane'nin golüyle İngiliz ekibi eşitliği yakalarken, 90+1. dakikada Sterling, Manchester City'ye galibiyeti getiren golü kaydetti. 

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi Etihad Stadı'nda 12 Mart'ta oynanacak. 

İSTANBUL (İHA)

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