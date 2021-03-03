Premier Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan City, 27. haftada Wolverhampton'ın engelini 4 golle aşarak serisini sürdürdü.

Manchester City'nin galibiyet gollerini 15'de Dendoncker (kendi kalesine), 80' ve 90+4'te Gabriel Jesus, 90'da Mahrez attı. Wolverhampton'ın tek golü ise 61'de Coady'den geldi.

Bu skorla puanını 65'e yükselten Pep Guardiola'nın öğrencileri, en yakın rakipleri Manchester United'ın 15 puan önünde liderliğini sürdürdü.

34 puanda kalan Wolverhampton ise 12. sırada yer aldı.