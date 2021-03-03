Spor Manchester City ezip geçiyor! Wolwes'ı da devirdiler

Manchester City ezip geçiyor! Wolwes'ı da devirdiler

Spor

Manchester City ezip geçiyor! Wolwes'ı da devirdiler

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Manchester City, Wolverhampton'ı sahasında 4-1 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 15 maça, tüm kulvarlarda ise 21 maça çıkardı.

03 Mart 2021, Çarşamba 07:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Premier Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan City, 27. haftada Wolverhampton'ın engelini 4 golle aşarak serisini sürdürdü.

Manchester City'nin galibiyet gollerini 15'de Dendoncker (kendi kalesine), 80' ve 90+4'te Gabriel Jesus, 90'da Mahrez attı. Wolverhampton'ın tek golü ise 61'de Coady'den geldi.

Bu skorla puanını 65'e yükselten Pep Guardiola'nın öğrencileri, en yakın rakipleri Manchester United'ın 15 puan önünde liderliğini sürdürdü.

34 puanda kalan Wolverhampton ise 12. sırada yer aldı.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde 16. galibiyetini aldı