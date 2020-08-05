Futbol Manchester City, Ferran Torres'i kadrosuna kattı

Manchester City, Ferran Torres'i kadrosuna kattı

Futbol

Manchester City, Ferran Torres'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Valencia'da forma giyen kanat oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna kattı.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 00:14 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Manchester City'ye transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ferran Torres, "Manchester City dünya futbolunda en çok hücum yapan takımlardan biri. Her futbolcu bu tarz takımlara katılmak ister. Son 10 yılda çok sayıda kupa kazandılar ve umarım ben de bu başarıyı sürdürmede rol oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Manchester City'nin Torres için Valencia'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ödediğini yazdı.

Ferran Torres, Valenica'da geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 6 gol kaydetti.

AA


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