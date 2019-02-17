Manchester City kupada çeyrek finalde
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Kupanın 5. tur ayağında deplasmanda Newport County ile karşılaşan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Manchester ekibine turu getiren golleri 51. dakikada Leroy Sane, 75 ve 89. dakikalarda Philip Foden ile 90 4. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü 88. dakikada Padraig Amond’dan geldi.
Manchester City 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı kupayı en son 2011 yılında müzesine götürdü.
AA