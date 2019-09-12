Kompany yol oldu

Manchester City, Kompany için jübile maçı düzenlemenin yanında bir de kulüp tesisleri içerisindeki gençlik akademisiyle A takım merkezi arasındaki yola adını verdi. Bu yol artık 'Vincent Kompany Yolu' olarak anılacak. Ayrıca Kompany'nin 2012 yılında oynanan Manchester City-Manchester United derbisindeki gol sevincinin mozaik tablosu da bu yola yerleştirildi.

Vincent Kompany 2008 yılında katıldığı Manchester City'de uzun yıllar forma giydi. Takımın değişmez ismi olan ve kaptanlığa kadar yükselen Belçikalı oyuncu, 11 yıllık kariyerinde 4 Premier Lig şampiyonluğu, 4 Lig Kupası ve 2 FA Cup kazandı.

"Fiziksel bir bağ"

Vincent Kompany, Manchester City'nin yaptığı jestlerden ötürü kulübün Başkanı Şeyh Mansour'a teşekkür etti ve "Benim için sonsuza dek çok şey ifade edecek kalıcı bir hediye. Kulübümle bu yol ve mozaik sayesinde gönül bağı dışında bir de fiziksel bir bağ kurmuş olduk. Bu nezaket için hep minnettar kalacağım" dedi.