Futbol Manchester City'nin yıldızından Putin'e: Umarım en acı şekilde ölürsün

Manchester City'nin yıldızından Putin'e: Umarım en acı şekilde ölürsün

Futbol

Manchester City'nin yıldızından Putin'e: Umarım en acı şekilde ölürsün

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline spor dünyasından tepkiler çoğalıyor. Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, Rusya lideri Putin'i hedef aldı.

24 Şubat 2022, Perşembe 16:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Manchester City'de forma giyen Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko, ülkesine savaş açan Rusya'nın lideri Putin'e saydırdı.

Zinchenko, Instagram hesabından ağır dille Putin'i eleştirdi ve, "Ukrayna, Ukraynalılarındır. Kimse, hiçbir zaman ülkemizi sahiplenemeyecek. Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!" dedi.

Zinchenko, paylaşımını daha sonra yayından kaldırdı.


İlgili Haberler
Lucescu'dan savaş açıklaması: Korkak değilim! Umarım bu beyinsizler...Sebastian Vettel'den Rusya açıklaması: Orada yarışmayacağım


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Murat Sancak'tan ilginç Yunus Akgün açıklaması: Galatasaray maçının devre arasında iki tokat attım