Manchester City'nin yıldızından Putin'e: Umarım en acı şekilde ölürsün
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline spor dünyasından tepkiler çoğalıyor. Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, Rusya lideri Putin'i hedef aldı.
24 Şubat 2022, Perşembe 16:13 Son Güncelleme:
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Manchester City'de forma giyen Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko, ülkesine savaş açan Rusya'nın lideri Putin'e saydırdı.
Zinchenko, Instagram hesabından ağır dille Putin'i eleştirdi ve, "Ukrayna, Ukraynalılarındır. Kimse, hiçbir zaman ülkemizi sahiplenemeyecek. Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!" dedi.
Zinchenko, paylaşımını daha sonra yayından kaldırdı.