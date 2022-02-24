Manchester City'de forma giyen Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko, ülkesine savaş açan Rusya'nın lideri Putin'e saydırdı.

Zinchenko, Instagram hesabından ağır dille Putin'i eleştirdi ve, "Ukrayna, Ukraynalılarındır. Kimse, hiçbir zaman ülkemizi sahiplenemeyecek. Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!" dedi.

Zinchenko, paylaşımını daha sonra yayından kaldırdı.







