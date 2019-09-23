İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda şüpheli paket ihbarı, güvenlik yetkililerini harekete geçirdi. Havalimanına bomba imha ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

Şüpheli paketin, havalimanı tren istasyonunda bulunduğu, bu sebeple istasyonun boşaltıldığı ve tren ve metro seferlerinin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Olayla ilişkisi olduğu düşünülen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bomba imha ekiplerinin operasyonu sürüyor.