Manchester Havalimanı'nda bomba alarmı
İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda şüpheli paket ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Havalimanına bomba imha ekipleri gönderildi. Olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi
İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda şüpheli paket ihbarı, güvenlik yetkililerini harekete geçirdi. Havalimanına bomba imha ekiplerinin gönderildiği bildirildi.
Şüpheli paketin, havalimanı tren istasyonunda bulunduğu, bu sebeple istasyonun boşaltıldığı ve tren ve metro seferlerinin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.
Olayla ilişkisi olduğu düşünülen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bomba imha ekiplerinin operasyonu sürüyor.