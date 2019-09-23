Manchester Havalimanı'nda bomba alarmı

İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda şüpheli paket ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Havalimanına bomba imha ekipleri gönderildi. Olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi

23 Eylül 2019, Pazartesi 11:30 Son Güncelleme:
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Manchester Havalimanı'nda bomba alarmı

İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda şüpheli paket ihbarı, güvenlik yetkililerini harekete geçirdi. Havalimanına bomba imha ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

Şüpheli paketin, havalimanı tren istasyonunda bulunduğu, bu sebeple istasyonun boşaltıldığı ve tren ve metro seferlerinin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Olayla ilişkisi olduğu düşünülen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bomba imha ekiplerinin operasyonu sürüyor.

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