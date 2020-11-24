Futbol Manchester United Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester United Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol

Manchester United Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun dördüncü haftasında bugün İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler Manchester United Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar..

24 Kasım 2020, Salı 01:54 Son Güncelleme:
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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'ndaki antrenman, İngiltere'de devam eden yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi. 

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Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Başakşehirli futbolcuların, koşu ve top kapma çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Manchester United Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, 24 Kasım Salı günü saat 23:00'te Manchester United ile karşılaşacak. Mücadele Bein Sports 1'den izlenebilecek.


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