İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında oynanacak Manchester United - Crystal Palace maçı TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Paul Pogba ve Anthony Martial'li Manchester United, bu hafta Wilfried Zaha ve Christian Benteke'li Crystal Palace'ı konuk edecek.

Old Trafford'da oynanacak bu önemli mücadele, bugün günü saat 17.00'de TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Manchester United, ilk iki haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik, Crystal Palace ise 1 beraberlik ve mağlubiyet aldı.

TRT SPOR



