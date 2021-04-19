SkySports yorumcusu Gary Neville'in Avrupa Süper Ligi ile ilgili görüşleri oldukça sert ve kesin. Neville, bu konuya oldukça sinirli ve ateşli şekilde karşı çıkıyor. Sporx'in Skysports'a dayandırdığı habere göre İngiliz efsane şu sözleri söyledi:
Futbol Manchester United efsanesi Gary Neville: Avrupa Süper Ligi'ni kuranlar açgözlü ve sahtekâr
40 senedir Manchester United taraftarıyım. Ancak iğreniyorum! En çok da Manchester United ve Liverpool2dan iğreniyorum. Liverpool, 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diye şarkı söylüyor ve halkın kulübü öyle mi? Manchester United 100 yıldan fazla bir süre önce işçilerin kurduğu bir kulüptü. Artık öyle mi? Gücü bu kulüplerden acilen geri almalıyız. Üstelik bu kulüplerden biri de benim kulübüm!
Bunların tek bir duygusu var, açgözlülük. Bunlar sahtekâr, düzenbaz! Bu kulüplerin sahipleri, Liverpool'un sahibi, Chelsea'nin sahibi, Manchester United'ın ve City'nin sahipleri, futbol için hiçbir şey yapmamış adamlar.
Buna katılan kulüplerin tüm puanlarını sileceksin. Şampiyonluklarını ellerinden alacaksın. Ligden düşüreceksin. Para ödüllerini alacaksın. Acımasızca cezalandıracaksın. Sonra sahipleri birkaç hafta saklanır ve çıkıp 'Alakamız yok' derler.
Sir Alex Ferguson ise yaptığı açıklamada, "Manchester United, Avrupa Süper Ligi projesinin içerisinde olmamalı. Bu fikre karşıyım. Manchester United'daki tüm kariyerim boyunca en özel gecelerim, Şampiyonlar Ligi finalleri olmuştur" demişti.
Roy Keane ise şunları söyledi:
Para, açgözlülük... Açıkçası, FIFA'dan henüz bir şey duymadık ama kulağa hoş gelmiyor, umalım ki saf bir açgözlülük olduğu için bunu durdururlar. Büyük kulüplerden bahsediyoruz. Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biridir. En azından bir direniş gösterdiler, bu da iyi bir başlangıç.
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