SkySports yorumcusu Gary Neville'in Avrupa Süper Ligi ile ilgili görüşleri oldukça sert ve kesin. Neville, bu konuya oldukça sinirli ve ateşli şekilde karşı çıkıyor. Sporx'in Skysports'a dayandırdığı habere göre İngiliz efsane şu sözleri söyledi: