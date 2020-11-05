Paul Scholes'un açıklamaları şöyle:
Manchester United'ın yediği ilk gol komik, gülünç! Gerçekten ne düşündüler bilemiyorum. Normalde, orada bir adamın olması ve yarı alanı kontrol etmesi gerekir. Orta sahaya kadar olan 15-20 metrede kimse yok. Matic'i oraya koymuşlar ama Demba Ba'nın 10 metre ilerisinde bekliyor. Hızlı koşamayan Matic'in o göreve verilmesi de ayrı. Onu yakalamak için metrelerce koştu. Ancak, milyon yıl da geçse yetişemezdi, yetişemedi.
Manchester United, 10 yaş altı takımı gibi savunma yapıyor. Son dakika olsa böyle hücum etmeyi anlarım ama henüz dakika 12! Savunma oyuncuları ne yapıyor hiç anlamadım. 10 yaş altı çocuklar şu hatayı yapmaz.