Bir dönem Türkiye'de de forma giymiş eski Manchester United'lı Robin van Persie'nin yorumu ise şöyle oldu:

Bizim zamanımızda Ferguson, 'Kaybedin ama kaybedecekseniz de rakipten daha az koşmayın' derdi. Başakşehir'in Manchester United'dan daha fazla koştuğuna eminim. Manchester United böyle olmamalı.