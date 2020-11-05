Futbol Manchester United efsanesi Paul Scholes Başakşehir'den yenilen gole çok kızdı
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Manchester United efsanesi Paul Scholes Başakşehir'den yenilen gole çok kızdı

Futbol

Manchester United'ın efsane futbolcusu Paul Schole, Başakşehir'in Kırmızı Şeytanlar'ı 2-1 yendiği maçın ardından konuştu. Şimdilerde yorumculuk yapan Scholes, Demba Ba'nın 12. dakikada attığı golü çok sert eleştirdi.

05 Kasım 2020, Perşembe 11:02 Son Güncelleme:
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Paul Scholes'un açıklamaları şöyle:

Paul Scholes'un açıklamaları şöyle:

Manchester United'ın yediği ilk gol komik, gülünç! Gerçekten ne düşündüler bilemiyorum. Normalde, orada bir adamın olması ve yarı alanı kontrol etmesi gerekir. Orta sahaya kadar olan 15-20 metrede kimse yok. Matic'i oraya koymuşlar ama Demba Ba'nın 10 metre ilerisinde bekliyor. Hızlı koşamayan Matic'in o göreve verilmesi de ayrı. Onu yakalamak için metrelerce koştu. Ancak, milyon yıl da geçse yetişemezdi, yetişemedi.
Manchester United, 10 yaş altı takımı gibi savunma yapıyor. Son dakika olsa böyle hücum etmeyi anlarım ama henüz dakika 12! Savunma oyuncuları ne yapıyor hiç anlamadım. 10 yaş altı çocuklar şu hatayı yapmaz.

United'ın bir diğer efsanesi Roy Keane de Scholes kadar kızgındı:

Ba'nın golünde kimseyi görmüyorum, takımda lider görmüyorum, Ole'nin futbolculara güvendiğnii görmüyorum. Halimiz buysa Tanrı bize yardım etsin...

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Bir dönem Türkiye'de de forma giymiş eski Manchester United'lı Robin van Persie'nin yorumu ise şöyle oldu:

Bizim zamanımızda Ferguson, 'Kaybedin ama kaybedecekseniz de rakipten daha az koşmayın' derdi. Başakşehir'in Manchester United'dan daha fazla koştuğuna eminim. Manchester United böyle olmamalı.

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