Manchester United Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında muhteşem bir maç futbolseveleri bekliyor. Manchester United kendi evinde Liverpool'u ağırlıyor. Liverpool deplasmanda 3 puan alıp şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor. Herhangi bir puan kaybı "Kırmızılar"a büyük bir darbe indirecek. Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer'le büyük bir çıkış yakalayan Manchester United ise başarılı grafiğini sürdürmek peşinde...

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United Liverpool maçı bugün saat 17.05'te İngiltere'nin, Manchester şehrinde bulunan Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Mata, Rashford, Lukaku

Liverpool: Allison, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Milner, Mane, Salah, Firmino

Jürgen Kloop’un ekibinde sakatlığı devam eden Lovren dışında eksik yok. Manchester United’ta, Liverpool maçı öncesinde Martial ve Lingard’ın sakatlığı bulunuyor. İki oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.