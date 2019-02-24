Manchester United Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United Liverpool maçı bugün nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Liverpool yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor ve bu maç kritik bir öneme sahip... Peki, Manchester United Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında muhteşem bir maç futbolseveleri bekliyor. Manchester United kendi evinde Liverpool'u ağırlıyor. Liverpool deplasmanda 3 puan alıp şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor. Herhangi bir puan kaybı "Kırmızılar"a büyük bir darbe indirecek. Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer'le büyük bir çıkış yakalayan Manchester United ise başarılı grafiğini sürdürmek peşinde...
MANCHESTER UNITED LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United Liverpool maçı bugün saat 17.05'te İngiltere'nin, Manchester şehrinde bulunan Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Mata, Rashford, Lukaku
Liverpool: Allison, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Milner, Mane, Salah, Firmino
Jürgen Kloop’un ekibinde sakatlığı devam eden Lovren dışında eksik yok. Manchester United’ta, Liverpool maçı öncesinde Martial ve Lingard’ın sakatlığı bulunuyor. İki oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.