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Futbol Manchester United, Old Trafford'a ayakta seyirci alacak

Manchester United, Old Trafford'a ayakta seyirci alacak

Futbol

Manchester United, Old Trafford'a ayakta seyirci alacak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, gelecek sezondan itibaren Old Trafford Stadı'na ayakta seyirci alınacağını duyurdu.

29 Nisan 2020, Çarşamba 20:25 Son Güncelleme:
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Manchester United Kulübü'nden yapılan açıklamada, 1500 kişinin maçları ayakta izlenmesini sağlayacak bariyerlerin stada yerleştirilmesi için gerekli izinlerin alındığı belirtildi. Uygulamanın 2020-2021 sezonunda başlayacağı ve başarılı olması durumunda ayakta seyirci kapasitesinin artırılacağı ifade edildi.

İngiltere'de 1989 yılında Hillsborough Stadı'nda Liverpool ile Nottingham Forest arasında oynanan maçta tribünlerde yaşanan kargaşa sonucu 96 taraftarın hayatını kaybetmesinin ardından ayakta maç izleme yasaklanmıştı.

AA


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