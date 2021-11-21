Futbol Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırdı

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırdı

Futbol

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırdı

Premier Lig'de uzun süredir şampiyonluktan uzak olan Manchester United, yine kötü gidiyor. Ole Gunnar Solskjaer döneminde de aradığını bulamayan Kırmızı Şeytanlar, Solskjaer ile yolları ayırdı.

21 Kasım 2021, Pazar 13:53 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in görevinden ayrıldığını açıkladı.

İngiliz kulübü sezonu bitirecek bir geçici teknik direktör bulunana kadar Michael Carrick'in takımı çalıştıracağını bildirdi.

Dün gece Di Marzio, ayrılık istihbaratını vermişti.


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