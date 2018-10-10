Teknik Direktör Jose Mourinho’nun geleceğini tartışan Manchester United yönetiminin tek gündem maddesinin bu olmadığı ortaya çıktı. Kırmızı-Beyazlıların son yönetim kurulu toplantısında Old Trafford Stadı’yla ilgili önemli bir konunun masaya yatırıldığı bildirildi.

Buna göre kulüp, stattaki kadın-erkek tuvaletlerini bir yapmayı düşünüyor. ManU’lu yöneticiler kadın-erkek ayrımı olmayan; her iki cinsin birlikte kullandığı tuvaletleri getirmek istiyor. Toplantıda bunun konuşulduğu ve konuyla ilgili somut adımların önümüzdeki günlerde atılmasının beklendiği belirtildi.

FUTBOLDA BİR İLK OLACAK

Kulübün güvenlik şefi Jim Liggett’in bu konudaki ilişkileri doğrulayarak duyurduğu ifade edildi. Uygulamanın kulübün eşitlik anlayışı temeli ekseninde yapılması planlanırken, hayata geçtiğinde Manchester United, stadında bu yönde bir uygulamaya imza atan ilk kulüp olacak.