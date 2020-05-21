Futbol Mancini'den İtalya itirafı: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
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Mancini'den İtalya itirafı: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu

Futbol

Mancini'den İtalya itirafı: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini, göreve geldiği dönemde hiçbir teknik adamın milli takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.

21 Mayıs 2020, Perşembe 22:25 Son Güncelleme:
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İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Roma TV'ye yaptığı açıklamada, İngiltere ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçlarının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Bugünlerde EURO 2020'ye hazırlanıyor olmalıydık. İşimizin getirdiği her şeyi ve günlük hayatın normalliğini özledik." ifadelerini kullandı. İtalya Milli Takımı'nda iyi bir atmosfer oluşturduklarını dile getiren Mancini, "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu. Birçok kişi zor bir duruma girmekten korkuyordu. Kendinize biraz güvenmeniz ve genç oyuncuların niteliklerine inanmanız gerekiyor." yorumunu yaptı.

''Kazanmak kolay değil''

İtalya'nın kaliteli futbolculara sahip olduğunu kaydeden 55 yaşındaki teknik adam, "Zayıf rakiplere karşı bile olsanız kazanmak kolay değil. Biz, önceliklerden farklı şeyler yapmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

AA


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