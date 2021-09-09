Mandalina reçeli tarifi ve yapılışı: Mandalina reçeli nasıl yapılır?

Mandalina reçeli nasıl yapılır? diyorsanız, sizi şöyle alalım... Mandalina reçeli özellikle kahvaltılarda çok sevilerek tüketilen ve reçel çeşidi olarak kendine has bir koku ve tat bulunduran bir reçeldir. Mandalina reçeli isteğe bağlı olarak kabuklarıyla birlikte yapılabildiği gibi kabukları soyularak dilim dilim şekilde de yapılabilmektedir. Mandalina reçeli tariflerinde kabuksuz şekilde dilim dilim yapılan mandalina reçeli daha çok ilgi görmektedir. Mandalina reçeli yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir reçel olarak bilinmektedir. Mandalina reçeli yapmak için mandalinalar kabuklarından soyulduktan sonra yuvarlak şekilde dilimleyerek de reçel için hazır haline getirilmektedir. Mandalina reçeli için hazırlanan şerbetin kaynama noktası ve koyulaşması iyi ayarlanmalıdır. Mandalina reçeli yapımında kullanılan şerbet koyu kıvama gelmediği takdirde içerisine eklenen mandalinalar da sulu olduğu için reçel kıvamı çok sulu olabilmektedir. Mandalina reçeli yapımında kıvamı tutturmak çok önemli olduğu için lezzet ve görüntüyü de bu şekilde sağlamak mümkün olmaktadır.

MANDALİNA REÇELİ TARİFİ

Mandalina reçeli için kullanılan malzemeler şunlardır;

Ortalama 1 kilo mandalina

1 kilo şeker

1 bardak mandalina suyu

500 gr su

Yarım limon veya limon tuzu

Mandalina reçeli yapımında reçelin son aşamasında isteğe bağlı olarak karanfil eklemek de farklı bir lezzet ve koku kattığı için tercih edilebilmektedir.

MANDALİNA REÇELİ YAPILIŞI

Mandalina reçeli için bir tencere içerisinde su ve şeker kaynamaya bırakılır. Ayrı bir yerde soyulan ve beyaz yerleri de alınarak tamamen temizlenen mandalinalar dilim dilim hale getirilir. Dilimlenmiş mandalinalar kaynatılmış ve şurup haline gelmiş şerbeti içerisine dökülerek reçel kıvamı oluncaya kadar kaynatılır. Karışımın içerisine yarım limon suyu eklenerek hazır hale gelen reçel kavanozlara alınarak sıcak şekilde kapağı kapatılır.

Mandalina reçeli tarifinde diğer bir uygulama ve tarif ise mandalinalar temizlendikten ve beyaz kısımları alındıktan sonra üzerine şeker ve su eklenerek aynı zamanda da öne eden hazırlanmış mandalina suyu eklenerek bir gece bekletilir.

Bir gece bekleyen mandalinalar kaynamaya bırakılarak iyice kaynatıldıktan sonra reçel kıvamı alıncaya kadar kaynamaya devam edilir. Reçel kıvamına gelen karışım içerisine yarım limon suyu yahut yarım çay kaşığı kadar limon tuzu eklenerek reçeli şekerleşmesinin önüne geçilmektedir.

Mandalina reçeli yapımında kabuklu şekilde de reçel yapmak mümkün olmaktadır. Kabuklu şekilde mandalina reçeli yapmak için mandalina seçiminde küçük olan mandalinalar seçmek önemlidir.

Kabuklarıyla acı tat vermemeleri için önceden kaynatılarak ve kaynamış suyu atılarak bütün halde reçel yapılabilmektedir. Kaynatılıp süzülen mandalinalar kaynamakta olan şerbetin içine koyularak belli bir kıvam alıncaya kadar kaynatılmalıdır. Daha sonra isteğe bağlı karanfil veya kabuk tarçın eklenerek servis yapılabilmektedir.