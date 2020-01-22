Mandalinada 'Murkott' etkisi

Eylülde yeşil renkli mandalina ile başlayan sezon bitiyor. Ağaçlarda mandalina kalmadı, depolardan pazara sunulanlar da ortalama 3.5 liraya alıcı bulurken, bir çeşit var ki onun sezonu yeni başladı. Ocakta piyasaya çıkan ve şubat ortasına kadar satışı devam eden ‘w.murkott’ isimli mandalinanın fiyatı, pazarda 8-9 lirayı buluyor. Bütün narenciye üretilen illerin yanı sıra özellikle Adana-Ceyhan bölgesinde w.murkott bahçeleri daha yaygın. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, çiftçiden 2.5-3 lira fiyatla çıkan ürünün Ankara, İstanbul gibi büyüşehirlerde 4-5 liradan satılması gerekirken, fiyatın pazarda 9 liraya çıktığını söyledi.

Rusya ve Avrupa istiyor

Fiyat artışında son birkaç ayda Adana bölgesinde 250-300 kilogramı bulan yoğun yağmurların yaşanmasının etkili olduğunu belirten Girmen, “Ayrıca İspanya kökenli bu ürün Türkiye’de 8-10 yıldır üretiliyor. Dolayısıyla üretim henüz çok artmadı. Bu sene özellikle Rusya ve Avrupa ülkelerinden de çok fazla talep var. Yani zaten az olan ürün, ihracata da gidiyor. Fiyat artışında bunlar da etkili'' dedi.

GÜLTEN UĞURLU