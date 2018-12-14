Mandalinalar yola saçıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, mandalina yüklü kamyonetteki kasaların kırılması sonucu saçılan mandalinalar nedeniyle yol 1 saat ulaşıma kapandı

14 Aralık 2018, Cuma 20:14
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Mandalinalar yola saçıldı

Mehmet Ata, 20 R 8088 plakalı kamyonetine halden yüklediği mandalinaları Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki semt pazarına götürmek üzere yola çıktı.

Anafartalar Mahallesi Zeybek Kavşağı’nda mandalina yüklü kamyonetteki plastik kasalardan bazılarının aşırı yük nedeniyle kırılması sonucu mandalinalar yola dağıldı.

Kasalardan bir kısmının da yola düşmesi üzerine kamyonet sürücüsü Ata, aracını durdurdu.

YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Çağırdığı başka bir araca mandalinaları aktaran Ata, yola ve çevreye saçılan mandalinaları arkadaşlarıyla topladı.

1 saat trafiğe kapanan kara yolunun Anafartalar Mahallesi girişi, mandalinaların toplanması ve belediye ekiplerinin temizliğinin ardından ulaşıma açıldı.

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