Her lokmasında ayrı bir lezzet olan mandalinalı kek tarifi enfes bir tat. Sevdiklerinize hazırlamak için mandalinalı kek tarifi arıyor ya da mandalinalı kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Enfes görüntüsü ve muhteşem lezzetiyle mandalinalı kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Mandalinalı kek tarifi

Mandalinalı kek malzemeleri

3 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu

2 yemek kaşığı yoğurt

1,5 su bardağı un

1/2 su bardağı badem unu

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

3 adet orta boy mandalina

Fırın tepsisini yağlamak için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Servisi için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Mandalinalı kek yapılışı

Kek harcını hazırlamak için; yumurtaları derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker ilavesiyle pürüzsüz bir hal alana kadar mikser yardımıyla karıştırın. Yoğurt, zeytinyağı ve beyaz kısımlarını da ayıkladıktan sonra taze taze sıktığınız mandalina suyunu kek harcına ekleyin. Sıvı malzemeleri homojen bir hal alana kadar karıştırdığınız kek harcına, elenmiş un ve kabartma tozunu katın. Kekin tat ve kokusunu yüzde yüz olumlu yönde etkileyecek badem ununu da ekledikten sonra kek harcını tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Kekin üzerine yerleştireceğiniz mandalinaların kabuklarını soyduktan sonra dilimlere ayırın ve üzerindeki beyaz kısımlarını temizleyin. Tereyağıyla yağladığınız fırın tepsisine kek harcını dökün, üzerini bir spatula yardımıyla düzelttiğiniz keki, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak keki dinlendirdikten sonra dilimlere ayırın ve pudra şekeri ilavesiyle servis edin.



