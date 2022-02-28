7'den 70'e herkesin severek yiyeceği mandalinalı kurabiye tarifi, hem şahane aromalı hem de çok lezzetli bir kurabiye. Peki, mandalinalı kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız mandalinalı kurabiye tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

MANDALİNALI KURABİYE TARİFİ

Mandalinalı kurabiye malzemeler

3 adet mandalina

2 adet yumurta

3 su bardağı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı mandalina suyu

1 paket vanilya şekeri

1 paket kabartma tozu

Mandalina kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı zerdeçal

Kullandığım bardak ölçüm 200ml

MANDALİNALI KURABİYE YAPILIŞI

Mandalinanın kabuklarını rendeleyin ve suyunu sıkın. Yoğurma kabın içerisinde un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri ilave edip, karıştırın.

Ardından kabartma tozu ile unu bir süzgeçten geçirip, ilave edin. Hamuru yoğurun, oldukça ele yapışan bir kıvamda oluyor.

Eli hafif pudra şekerine batırıp, ceviz büyüklüğünde toplar yuvarlayıp, pudra şekerine bulayın.

Eğer ele çok yapışırsa kaşık yardımı ile ceviz büyüklüğünde toplar alın pudra şekerine kaşık yardımı ile her yerini bulayın, tepsiye dizin.

Bu işlem bitince tekrar kurabiyeleri pudraşekerine ikinci bir kez bulayın.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derece ayarda yaklaşık 20 dakika pişirin.



