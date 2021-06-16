Etkinlik Rehberi Mandallar ve harfler

Mandallar ve harfler

Etkinlik Rehberi

Mandallar ve harfler

El kaslarını kullanmayı içeren bu tarz aktiviteler, hem çocuğunuzun eğlenerek harfleri öğrenmesini hem de ince motor gelişimini sağlar.

16 Haziran 2021, Çarşamba 12:54 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Keçeli kalemler, mukavva kartonu ve mandallar. Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzun hem Türkçe hem de İngilizce küçük veya büyük harflerin yazımını pekiştirmesini ister misiniz? Hadi o zaman iş başına! İlk olarak mukavva kartonları üzerine alfabetik sıraya göre büyük harfleri yazınız. Yazdıktan sonra mandalların üzerine keçeli kalem ile bu harflerin küçük hallerini yazınız. Çocuğunuzdan mukavva üzerindeki büyük harf ne ise o harfin küçük halinin yazılı olduğu mandalı ile eşleştirip, mandalı o harf üzerine tutturmasını isteyiniz.



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