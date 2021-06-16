Mandallar ve harfler

MALZEMELER

Keçeli kalemler, mukavva kartonu ve mandallar. Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzun hem Türkçe hem de İngilizce küçük veya büyük harflerin yazımını pekiştirmesini ister misiniz? Hadi o zaman iş başına! İlk olarak mukavva kartonları üzerine alfabetik sıraya göre büyük harfleri yazınız. Yazdıktan sonra mandalların üzerine keçeli kalem ile bu harflerin küçük hallerini yazınız. Çocuğunuzdan mukavva üzerindeki büyük harf ne ise o harfin küçük halinin yazılı olduğu mandalı ile eşleştirip, mandalı o harf üzerine tutturmasını isteyiniz.







