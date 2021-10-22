Mandallarla yaratıcılık | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için mandallarla yaratıcılık oyunu okul öncesi çocuklara geometrik şekillerin öğretilmesini sağlar.
22 Ekim 2021, Cuma 11:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Mandallarla yaratıcılık oyununun eb bilinen faydaları ise çocukların yaratıcılığını geliştirmesi, okula hazırlık sağlaması ve analitik düşünceyi desteklemesidir.
MALZEMELER
Birçok mandal ve tahta çubuklar. Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Mandal ve tahta çubuklarla ne kadar yaratıcı olabilirsiniz, kendinizi denemeye var mısınız? O zaman hadi, aklınızda çeşitli şekiller düşünün! Ve bu şekilleri tahta çubukları çeşitli şekillerde her biri yanındakiyle kesişecek şekilde dizip kesişme noktalarına mandalları takarak gerçek hale getiriniz.
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