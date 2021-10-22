Mandallarla yaratıcılık | Çocuklar için oyunlar

Mandallarla yaratıcılık oyununun eb bilinen faydaları ise çocukların yaratıcılığını geliştirmesi, okula hazırlık sağlaması ve analitik düşünceyi desteklemesidir.

MALZEMELER

Birçok mandal ve tahta çubuklar. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Mandal ve tahta çubuklarla ne kadar yaratıcı olabilirsiniz, kendinizi denemeye var mısınız? O zaman hadi, aklınızda çeşitli şekiller düşünün! Ve bu şekilleri tahta çubukları çeşitli şekillerde her biri yanındakiyle kesişecek şekilde dizip kesişme noktalarına mandalları takarak gerçek hale getiriniz.