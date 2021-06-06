Türkiye Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü! Feci kaza...

Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü! Feci kaza...

Türkiye

Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü! Feci kaza...

Edirne’nin Keşan ilçesinde, yolda başıboş gezen mandaya çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ozan Ç.(35) ve araçta bulunan kızı Beril Ç.(2) yaralandı.

06 Haziran 2021, Pazar 14:40 Son Güncelleme:
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Kaza, gece, saat 00.30 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Gelibolu’dan Çanakkale yönüne giden Ozan Ç. yönetimindeki 39 LG 148 plakalı otomobil, yolda başıboş gezen mandaya çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, Ozan Ç. ve kızı Beril Ç. yaralandı. Manda ise olay yerinde öldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Karayolları ekiplerince olay yerinden alınan manda gömüldü. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ünsal YÜCEL/DHA

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