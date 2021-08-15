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Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? Mandıra Filozofu filminin konusu nedir oyuncuları kimler?

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Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? Mandıra Filozofu filminin konusu nedir oyuncuları kimler?

Mandıra Filozofu filmi, modern yaşamın tüm getirilerinden uzaklaşarak ıssız bir köyde yaşamayı tercih eden Mustafa Ali’nin yaşamından bir kesiti aktarırken aynı zamanda izleyicilerin de kendi yaşamlarını sorgulamasına neden oluyor. Peki, Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? Mandıra Filozofu filminin konusu nedir oyuncuları kimler?

15 Ağustos 2021, Pazar 17:19 Son Güncelleme:
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Mandıra Filozofu filmi hem çekildiği mekanların güzellikleri hem de konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken yapımlar arasında yer alıyor. Felsefe bölümü Mustafa Ali’nin çalışmaya karşıtlığı komik bir dille anlatırken izleyenler ona hak vermeden de geri duramıyor. İşte Mandıra Filozofu hakkında merak edilenler…

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filminin çekimleri, Muğla’nın Bodrum ilçesinin Çökertme köyünde gerçekleştirilmiştir.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mustafa Ali, içinde yaşadığı dünya düzenine karşı gösterdiği tavır nedeniyle kendini Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya başlar.

Mustafa Ali üniversitede Felsefe bölümünden mezun olmuştur ve şimdi yaşadığı bu ıssız köyde doğayla iç içe, modern hayatın getirdiği her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının çok büyük bölümünü kitap okuyarak geçirir.

Mustafa Ali, çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise çalışkan ve kurnaz bir iş insanıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı ise Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alarak yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır.

Ancak İstanbul'dan gelen bu beklenmedik misafirin hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI KİMLER?

 

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