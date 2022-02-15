Magazin Mandıra Filozofu nerede çekildi? Çökertme Köyü nerede, nasıl gidilir? İşte Mandıra Filozofu filminin konusu ve oyuncuları
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Mandıra Filozofu nerede çekildi? Çökertme Köyü nerede, nasıl gidilir? İşte Mandıra Filozofu filminin konusu ve oyuncuları

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Mandıra Filozofu nerede çekildi? Çökertme Köyü nerede, nasıl gidilir? İşte Mandıra Filozofu filminin konusu ve oyuncuları

Müfit Can Saçıntı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Mandıra Filozofu’nun senarist ve yapımcılığını ise Birol Güven üstlendi. Sinemada ilk gösterildiği dönemde izleyiciler tarafından çok beğenilen Mandıra Filozofu, televizyonda yayınlandığında önemli reyting başarısı elde ediyor.

15 Şubat 2022, Salı 15:22 Son Güncelleme:
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Köyünde kendi bahçesinde ıssız bir kulübede yaşayan felsefe bölümü mezunu Mustafa Ali, doğayla iç içe bir hayat sürer. Mandıra Filozofu’nda; zamanını doğa ile ve kitap okuyarak geçiren Mustafa Ali’nin yolu Cavit’le kesişir. Çalışkan ve kurnaz bir iş insanı olan Cavit’in niyeti; Mustafa Ali’nin köyünde butik bir otel yapmaktır. Mandıra Filozofu Mustafa Ali’nin Cavit’le arkadaşlığı, komik olduğu kadar hayata dair önemli mesajlar vermektedir…

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2014’te seyirciyle buluşan Mandıra Filozofu'nun çekimleri Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Köyü’nde gerçekleşti.

ÇÖKERTME KÖYÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Çökertme, Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan bir köydür. Muğla'ya yaklaşık 109 kilometre, Milas'a 52 kilometre ve Milas Ören tatil beldesine ise 17 km mesafede bulunan Çökertme’nin Gökova Körfezi kıyısında bulunan bir koyu da bulunmaktadır. 

MANDIRA FİLOZOFU’NUN KONUSU

Mustafa Ali, dünya düzenine karşı tavır koymuştur. Düşünceleri, Mustafa Ali’yi Muğla’nın Çökertme Köyü yakınlarında ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümünden mezun olan Mustafa Ali, burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürmeye başlar.

Zamanının çoğunu kitap okuyarak geçiren Mustafa Ali, kesinlikle çalışmaya karşıdır. Cavit ise çalışkan ve kurnaz bir iş insanıdır. Yeni projesi için Çökertme Köyü’ne gelen Cavit’in amacı, Mustafa Ali’nin sahip olduğu araziyi satın alarak, yerine büyük kazanç sağlayacak bir butik otel yapmaktır.

Ancak İstanbul’dan gelen Cavit’in düşünceleri ve hayatı, Mustafa Ali ile tanışmasının ardından eskisi gibi olmayacaktır…

MANDIRA FİLOZOFU’NUN OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini yapan Müfit Can Saçıntı, aynı zamanda Mandıra Filozofu filminde başrol de oynadı. Saçıntı’nın dışında Rasim Öztekin, Eser Eyüboğlu, Ayda Aksel ve Begüm Öner de bu önemli yapımın kadrosunda yer alıyor.

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