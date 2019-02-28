Mandıraya kumar operasyonu
Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Doğanay Mahallesi’nde bir mandırada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
2 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda ekipler, kumar oynama makinesi, sayıların ekrana yansıtılmasını sağlayan projektör, tombala topu, tombala kartları ve plastik pul ele geçirdi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 54 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.