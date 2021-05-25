Magazin Maneskin grubuna yeni bir suçlama

Maneskin grubuna yeni bir suçlama

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Maneskin grubuna yeni bir suçlama

İtalya’nın Maneskin isimli grubu düzenlenen Eurovision yarışmasında geçtiğimiz günlerde birinci oldu. Grup birinci olduktan sonra birçok suçlamayla karşı karşıya geldi.

25 Mayıs 2021, Salı 11:34 Son Güncelleme:
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65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu kullandığı öne sürülen Maneskin grubunun solisti Damiano David'in uyuşturucu madde testi negatif çıktı.

Ancak Maneskin grubu için şimdi de 'hırsızlık' suçlaması yapıldı.

2015 yılında piyasaya sürülen FDT isimli şarkıya benzediği iddia edilen Zitti e Buoni sosyal medyada günün konusu oldu.

Daha sonra Nebra adlı başka bir İtalyan grup ise söz konusu şarkının 2018'de yaptıkları eserleri ile aynı gitar rifine sahip olduğunu iddia etti.

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