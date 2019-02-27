Manga 1 ayda 14 konser verecek
Rock grubu maNga, mart ayında gerçekleştireceği konser turnesi öncesi son hazırlıklarını tamamladı
Mart ayında yoğun bir konser maratonuna başlayacak olan maNga, ilk konserini 1 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirecek ve 14 konserlik turne 30 Mart'ta yine İstanbul'da sona erecek.
TURNE İSTANBUL'DA SONA ERECEK
Bursa, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kıbrıs ve İstanbul'da hayranları ile buluşacak olan maNga, şehir şehir gezerek sevilen şarkılarını hayranları için söyleyecek.