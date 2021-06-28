Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir park, bahçe, mesire alanlarında piknik yapmak ve mangal yapmak yasaktı. Havaların ısınması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasıyla gözler manga yasağına ve park, bahçe, mesire alanlarında piknik yapılıp yapılamayacağına çevrildi…

PARK, BAHÇE, MESİRE ALANLARINDA PİKNİK YAPILIYOR MU?

Piknik yapmayı heyecanla bekleyenler için müjdeli haber İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile geldi.

Genelgede Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak koşuluyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerle getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacağı ifade edildi.

MANGAL YASAĞI KALKTI MI? MANGAL YAKMAK SERBEST Mİ?

Yaz aylarının vazgeçilmezi ve pikniği piknik yapan mangal ile ilgili 1 Temmuz tarihi itibariyle bir yasak bulunmuyor. Ancak bunun dışında ormanlık alanlarda ve genel anlamda ateş yakmanın yasak olduğu bölgelerde mangal yasağı devam ediyor.

SAHİLLER PLAJLAR AÇIK MI, YASAKLAR KALTI MI?

Deniz sezonun açılmış olması ve özellikle Kurban Bayramı’nda kamuda çalışanların 9 gün tatil kullanacak dikkatlerin sahil ve plajlara çevrilmesine neden oldu. Ancak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla sahillerde ve plajlarda bir yasak bulunmuyor.