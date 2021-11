Manga grubu solisti Ferman Akgül, rock müzik gruplarının çoğalmasının heyecan verici olduğunu belirterek, "Dünya genelinde rock müzik çok fazla arayışta değil ama Türkiye'de rock her zaman çok kuvvetlidir, köklüdür ve çok iyidir. Biz de bu kökün önemli unsurlarından biriyiz. O yüzden yeni denemeler yapmamız hem bizim hem de yeni nesil için heyecan verici olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

MERAKLA BEKLENEN ALBÜM

"Antroposen" adlı son albümleri 14 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak olan rock müzik grubu Manga'nın solisti Ferman Akgül ve elektro gitaristi Yağmur Sarıgül, yeni albümün hazırlık sürecini ve rock müziğin Türkiye'deki durumu hakkında şöyle konuştu;

"İnsan Çağı" olarak da adlandırılan "Antroposen Çağı"nın başladığına işaret ederek, "Doğa için bir şeyler yapmazsak geri dönemeyeceğimiz bir noktaya gelebiliriz. Bu çağın ve bu çağrının bir bestesi olmalı diyerek çıktık yola. Hem müzikal hem de görsel olarak dünyaya yaptığımız kalıcı etkiyi anlatmak ve kadim kültürümüzdeki doğa sevgisini insanlığa tekrar hatırlatmak istiyoruz."

TOPLUMSAL ELEŞTİRİLERLE GELİYORLAR

Doğa ve evrenle ilişkilerine çokça kafa yorduklarını belirten Akgül, Manga grubu olarak toplumsal eleştirileri müzik üzerinden yapmaya devam edecekleri bir albüm hazırladıklarını söyledi.

Ferman Akgül, Manga'nın dinleyici kitlesinin hep iyi bir seviyede olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yeni çıkan rock grupları var ve kendilerine has bir tarz geliştirdiler. Rock müzik gruplarının çoğalması bizim için her zaman heyecan verici. Dünya müziği de çok fazla R&B ve pop oldu. Dünya genelinde rock müzik çok fazla arayışta değil. Türkiye'de rock her zaman çok kuvvetli, köklü ve çok iyidir. Biz de bu kökün önemli unsurlarından biriyiz. O yüzden yeni denemeler yapmamız hem bizim hem de yeni nesil için heyecan verici olacaktır diye düşünüyorum.

Bizim dinleyicimiz, bir bayrak yarışı gibi kendisinden sonrakine müziğimizi iletiyor. Ağabey kardeşe, anne-baba oğluna bizim müziğimizi iletiyor. Bunu görmek bizi çok gururlandırıyor. Konserlerimize üç jenerasyon geliyor ve bu inanılmaz bir şey, bizim için çok büyük bir şans. Bu durum ne kadar çok yorulsak da devam etme gücü veriyor."

GÖRSELİYLE İÇERİĞİYLE KONSEPT BİR ALBÜM

Yağmur Sarıgül ise salgın öncesi yeni albüm çalışmalarına başladıklarına dikkati çekerek, "Pandemiyle birlikte başladığımız bu çalışmanın, yaşanılan durumla çok örtüştüğünü fark ettik. Hatta bizim maskotumuzun maske taktığı versiyonu bile vardı." diye konuştu.

Antroposen ile ilgili ellerinde çok fazla malzeme olduğunu aktaran Sarıgül, ikiye böldükleri Antroposen albümünün ikinci bölümünü de bahar aylarında müzikseverlerle buluşturmayı düşündüklerini ifade etti.

Sarıgül, albümde bugüne kadar yaptıkları tarza yakın şarkılar olduğu gibi daha sert rock eserlerin de yer aldığını dile getirdi.

İçlerinden gelen her şeyi albüme koyduklarını söyleyen müzisyen, tek şarkılık albüm kültürü olduğu için bir süredir çok şarkılı albüm yapmadıklarını belirterek, "Tekli albüm, çok sevdiğimiz bir kendimizi ifade etme yöntemi değil. Bize yetersiz geliyor. O yüzden görseliyle ve içeriğiyle konsept bir çalışma yaptık." dedi.

MANGA GRUBU HAKKINDA

Türk alternatif rock müziğin MTV Ödüllü öncü gruplarından Manga, ilk albümünü 5 Aralık 2004'te grupla aynı adı taşıyan "maNga" adıyla Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlamıştı.

Bas gitarist Cem Bahtiyar ile baterist Özgür Can Öney'in de yer aldığı grup, 2010'da Norveç'te gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması finalinde, "We Could Be The Same" isimli şarkı ile Türkiye'yi temsil etmişti.

