Mangonun tanesi 80 lira oldu

Üretici, ‘meyvelerin kralı’ olarak tanınan mangonun tanesini 40 liradan satıyor. Mangonun perakende fiyatı ise 80 lirayı buluyor. İlçede örtü altında 50, açık alandaki bahçelerde 90 dekar olmak üzere 140 dekarda tropikal meyve üretimine başlandı.





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Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için destek veren Mustafa Ezici, mangonun yılın 12 ayı ürün verdiğinden bahsetti. Bahçesindeki muzu kilosunu 4.5 liraya satan üreticilerin 40 liraya satılan mangoya yönelmeye başladığını dile getiren Ezici, Türkiye’de ağustos, aralık ayları arasında mango hasadı yapılabilmesinin, yurtdışı pazarı için çok avantaj olduğunu belirtti.