Mangonun tanesi 80 lira oldu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yetişen mango, ejder meyvesi, papaya, Nepal eriği, karambola ve atemoya gibi 42 tür tropikal meyvenin üretim alanı son 2 yılda iki kat arttı.
26 Ocak 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Üretici, ‘meyvelerin kralı’ olarak tanınan mangonun tanesini 40 liradan satıyor. Mangonun perakende fiyatı ise 80 lirayı buluyor. İlçede örtü altında 50, açık alandaki bahçelerde 90 dekar olmak üzere 140 dekarda tropikal meyve üretimine başlandı.
İHRAÇ EDİLECEK
Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için destek veren Mustafa Ezici, mangonun yılın 12 ayı ürün verdiğinden bahsetti. Bahçesindeki muzu kilosunu 4.5 liraya satan üreticilerin 40 liraya satılan mangoya yönelmeye başladığını dile getiren Ezici, Türkiye’de ağustos, aralık ayları arasında mango hasadı yapılabilmesinin, yurtdışı pazarı için çok avantaj olduğunu belirtti.
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